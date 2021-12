Agguato di camorra, il capoclan ferito al volto: è in condizioni disperate

Ferito in un agguato ed e’ ricoverato in gravi condizioni Vitale Troncone, 53 anni, personaggio di spicco della malavita organizzata. Di recente avrebbe assunto il controllo delle attivita’ illecite nel quartiere di Fuorigrotta. Troncone si trovava all’esterno di un bar quando e’ stato ferito da piu’ colpi di arma da fuoco al volto e alle gambe. I carabinieri della compagnia di Bagnoli stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato. Il 10 novembre scorso, sempre a Fuorigrotta, fu ucciso il 30enne Andrea Merolla, nipote e stretto collaboratore di Troncone. L’agguato di oggi contro il capoclan conferma i timori su una escalation di violenza nella criminalita’ locale per il controllo del territorio.

Vitale Troncone è trasferito all’ospedale del Mare, in pericolo di vita. Sara’ sottoposto ad intervento chirurgico. I colpi che l’hanno raggiunto sembrerebbero due, uno allo zigomo e uno alla gamba destra. Quattro i bossoli calibro 9×21 trovati dai Carabinieri. La dinamica dell’agguato e’ ancora da accertare.