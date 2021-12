Continua a mietere vittime il Covid 19 all’interno dei reparti del San Pio di Benevento. L’iniziale bollettino diramato aveva inizialmente fatto tirare un sospiro di sollievo. In serata l’aggiornamento con un nuovo drammatico bollettino. Tre persone che hanno perso la vita nel giorno di Natale. Si tratta di una 71enne di San Salvatore Telesino, una 73enne di Campagna, in provincia di Salerno e di un 62enne di Ercolano. Tutti erano ricoverati nel Reparto di Terapia intensiva dove ora restano due pazienti. Un bilancio davvero sconfortante quello degli ultimi giorni quando si sono tornati a registrare numeri importanti per quanto riguarda i decessi.

I positivi ricoverati, dunque, sono ora 39: 21 sanniti (5 in Medicina Interna, 6 sono in Malattie Infettive, 8 in Pneumologia/Sub Intensiva e due in Terapia Intensiva. Diciotto invece pazienti provenienti da fuori provincia (1 in Medicina Interna, q14 in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia/Sub Intensiva. Da febbraio 2020 ad oggi sono stati 1.266 i pazienti accertati positivi trattati nell’Area Covid del San Pio. Di questi, purtroppo, 356 non ce l’hanno fatta.