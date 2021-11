Violento incidente sulla Statale 268 a Somma Vesuviana: ci sono feriti in codice rosso

Ancora un incidente sulla Statale 268, stavolta all’altezza dello svincolo di Somma Vesuviana in direzione Napoli. A darne notizia, ed a pubblicare le immagini è la pagina Facebook “Ss268, sempre attenta su quanto accade sulla cosiddetta “superstrada della morte”. Secondo quanto si apprende da fonti delle forze dell’ordine ci sarebbero feriti, anche in codice rosso. Del resto le immagini non lasciano presagire nulla di buono, anche se le persone coinvolte non sarebbero in imminente pericolo di vita. Il sinistro si è verificato sul tratto dove la carreggiata si restringe. Da chiarire se a causare l’incidente sia una manovra azzardata da parte di uno degli automobilisti.

Naturalmente non sono mancati i disagi per la circolazione veicolare. Traffico intenso in direzione Napoli nell’attesa dei soccorsi e per rimuovere i veicoli. Sul posto indagano le forze dell’ordine per chiarire eventuali responsabilità in merito all’incidente.