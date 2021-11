Identificata una sequenza riconducibile alla variante Omicron, in un paziente nella piattaforma ICoGen nell’ambito delle attività di sequenziamento genomico SarS-CoV2 della rete coordinata dall’Iss. Il genoma è sequenziato presso il laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute e sono residenti in Campania. I laboratori sono allertati e stanno già lavorando per ottenere i risultati genomici. Il paziente campano, vaccinato con due dosi e dipendente di una azienda internazionale, è rientrato in Italia alcuni giorni fa dall’Africa con un aereo atterrato a Milano. Allo sbarco l’uomo è finito sottoposto a tampone risultato successivamente positivo.

L’allarme di questi giorni sui viaggiatori di rientro dall’Africa australe ha acceso i riflettori sul suo caso, facendo partire riscontri più approfonditi su di lui e sui suoi familiari, residenti in Campania.