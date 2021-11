Un 27enne travolto e ucciso sulle strisce: caccia al pirata della strada

È caccia al pirata della strada. I vigili di Napoli hanno raccolto testimonianze sul posto per individuarlo. L’automobilista ha investito e ucciso un 27enne che stava attraversando via Miano sulle strisce pedonali, all’altezza della Porta Piccola del Bosco di Capodimonte. Poi è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima, Adrien Olmo, era nato in Romania ma l’aveva adottato una famiglia napoletana che abita nella zona.

Dopo l’incidente, avvenuto ieri sera, le sue condizioni sono apparse subito critiche e il giovane è morto poco dopo essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.