Uccise l’ex, niente abbreviato e stop allo sconto di pena per il 38enne del Vesuviano

La Corte d’assise di Lecce ha rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dal difensore del 38enne di Torre Annunziata (Napoli), Salvatore Carfora. L’uomo è imputato per il femminicidio dell’ex fidanzata, Sonia Di Maggio, 29 anni. La donna finì uccisa con 31 coltellate a Specchia Gallone, frazione del comune di Minervino di Lecce la sera del primo febbraio scorso. Analoga istanza era presentata al gup del tribunale salentino in sede di udienza preliminare. I familiari della donna si sono costituiti parte civile e sono rappresentati in giudizio dall’avvocato Vincenzo Blandolino. Parte civile è anche l’associazione Gens Nova per la tutela dei minori e delle persone deboli.

L’imputato, stando a quanto ricostruito, ha ucciso l’ex fidanzata dopo averla vista assieme al nuovo compagno e dopo averle inviato sul telefonino diversi messaggi di morte. Prossima udienza il 28 gennaio 2022, quando si riprenderà con l’ascolto dei testimoni citati dalla procura di Lecce, tra i quali figura il medico legale che svolse l’autopsia.