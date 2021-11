Gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in viale delle Magnolie a San Giorgio a Cremano. Qui la segnalazione di un utente che aveva ricevuto una telefonata da parte di un uomo. Spacciandosi per il figlio, gli aveva detto di consegnare 2.500 euro ad un fattorino che, di lì a poco, gli avrebbe recapitato un plico sotto casa. Gli operatori, giunti sul posto, hanno visto uno scooter con a bordo il corriere. Dopo essersi avvicinato alla vittima e senza mai scendere dal mezzo, ha consegnato il pacco. Ma, mentre stava per ricevere il denaro, lo hanno bloccato.

Il ragazzo, un 17enne napoletano, è stato denunciato per truffa e per guida senza patente poiché mai conseguita ed affidato ai genitori; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.