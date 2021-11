Ancora passeggeri della Circumvesuviana “a passeggio” sui binari. Succede stavolta a Terzigno, dove si è verificata un’avaria del treno mentre si trovava prima della stazione. Anche stavolta i viaggiatori costretti a scendere tra i binari per raggiungere la fermata più vicina. I fatti questa mattina intorno alle 8 sul convoglio partito da Sarno e diretto a Napoli. A guidare la “manovra” il personale Eav che ha aiutato i pendolari a scendere dal treno ed a raggiungere la stazione di Terzigno. Qui, dopo avere spostato il treno in avaria, è arrivato un altro convoglio. In totale il ritardo registrato è di circa 40 minuti.

Al momento non è chiara la causa dell’avaria, ma alcuni passeggeri riferiscono di avere visto del fumo. Dunque si tratterebbe di un principio d’incendio che non ha avuto per fortuna alcuna conseguenza.