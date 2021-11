Tre casi di Covid nella scuola dei Paesi Vesuviani, intera classe finisce in quarantena

“In quarantena un’intera classe del plesso Marconi (I.C.Troisi) che nell’ultima settimana ha registrato 3 ragazzi positivi. Le nuove normative dettate dalla “Revisione 0.2” della Circolare “Scuole Sicure”, diffusa dalla Asl Na 3 Sud, dello scorso 13 settembre, non impone quarantene obbligatorie. Limitando però la misura restrittiva ai contatti stretti dei positivi, autodichiaratisi sintomatici”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. “Tale misura era già applicata al primo caso indice di questa classe. Tutti gli altri alunni delle classe erano sottoposti a sorveglianza sanitaria senza quarantena per un periodo di 10 giorni, dallo scorso 25 ottobre, così come dettato le linee guida”.