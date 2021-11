Un gesto di onestà premiato dalla gente e dagli utenti dei social. Un uomo a Torre Annunziata ha trovato un portafogli con documenti e contanti e ha lanciato su Facebook un appello per trovarne il proprietario. La ricerca nemmeno troppo difficile. “Buongiorno a tutti…poco fa ho trovato questo portafoglio zona bar delle palme con documenti carte e contanti…il signore come si vede dalla foto si chiama… mi contatti”, aveva scritto Gennaro, riportando nome e foto del titolare.

Sono subito partiti i commenti di complimenti all’onestà dell’uomo, e delle persone che sono risalite al distratto proprietario. “Grazie per quello che hai fatto – ha scritto qualcuno che a quanto pare conosce il finale della vicenda – so che hai restituito tutto (soldi compresi) e questo ti fa onore. Dovrebbe essere un atto normale, ma oggi non posso che annoverarti tra le persone perbene e ricordarmi di te. Buona vita”.