Anche quest’anno il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasformera’ nella citta’ del Natale. I viali, i giardini e i padiglioni del grande complesso espositivo della Fondazione FS ospiteranno, dal 27 novembre al 30 dicembre, i tradizionali mercatini natalizi con le caratteristiche casette in legno. Saranno in esposizione e proposti ai visitatori prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia locale. Giudicati fra i primi tre mercatini piu’ belli d’Italia, quelli allestiti a Pietrarsa offrono l’opportunita’ di abbinare allo shopping delle festivita’ un viaggio nella cultura e nella storia delle Ferrovie e del Paese. Passeggiando negli ampi viali affacciati sul mare e impreziositi da giardini lussureggianti, si potranno visitare i padiglioni con locomotive a vapore. E antichi vagoni e modellini di treni, e poi ammirare l’abilita’ e la maestria di tanti artigiani all’opera. Gustare ottimo cibo e partecipare ad eventi e iniziative organizzate per l’intero periodo a beneficio di grandi e piccini.

Soprattutto ai piu’ piccoli, infatti, saranno dedicate attivita’ ludiche, musicali e teatrali. Li vedranno interagire con gli artisti e partecipare attivamente a storie, racconti e fiabe. Tra le tante iniziative in calendario, quella in programma domenica 28 novembre e’ particolarmente suggestiva. Gli Archibugieri Trombonieri Senatore di Cava de’ Tirreni saranno protagonisti di un’esibizione in costume storico. Per poi sfilare in parata lungo le strade di Portici annunciando solennemente ai cittadini l’apertura dei Mercatini.