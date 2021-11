Sgravi Tari per le utenze domestiche, la domanda potrà essere presentata entro fine mese. Nel corso dell’ultima riunione del locale consiglio comunale deliberata l’erogazione di un contributo sotto forma di sconto sulla tassa sui rifiuti 2021. Provvedimento pensato per le famiglie del posto. Il modulo, debitamente compilato con allegata la documentazione richiesta, potrà essere presentato agli uffici Geset. O al protocollo del comune di Terzigno o tramite e-mail (tributi.terzigno@geset.it) o pec (tributi.terzigno@pec.geset.it). Chi presenta la richiesta deve essere residente nel comune vesuviano e titolare dell’utenza. Il contributo sarà erogato secondo determinati criteri: per i nuclei familiari con reddito Isee inferiore a tremila euro sarà abbattuta del 70% la parte variabile. Per i nuclei familiari fino a 4 componenti con reddito Isee compreso tra tremila e diecimila euro, invece, la parte variabile sarà abbattuta del 15%. I nuclei familiari con almeno 5 componenti e reddito Isee inferiore a diecimila euro, del 50%.

E ancora per i nuclei familiari con almeno 5 componenti e reddito Isee compreso tra i diecimila e i ventimila euro, del 15%. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da over 65 con reddito Isee inferiore a diecimila euro è previsto invece un abbattimento del 50% della parte variabile. Stessa riduzione per i nuclei familiari composti da uno o più portatori di handicap grave, certificato ai sensi della legge 104/92, con invalidità superiore al 74%. Infine, per le giovani coppie che hanno contratto matrimonio nell’anno in corso e nelle quali l’età di almeno uno dei due coniugi sia inferiore ai 32 anni (alla data del matrimonio), è prevista una riduzione del 30% della parte variabile. Nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori ai fondi stanziati dall’ente, si procederà diversamente. Le riduzioni potranno essere rideterminate in maniera proporzionale.