Terremoto di magnitudo 3.8 al Sud, avvertito in più regioni

Terremoto, una scossa di discreta intensità è stata registrata in Adriatico di fronte alle coste italiane. La magnitudo rilevata dall’Ingv, l’istituto nazionale di vulcanologia, è di 3.8 alle 0.19. Il sisma lo ha avvertito la popolazione sulla costa garganica (provincia di Foggia) e molisana. La profondità è di 10 chilometri. Non vengono segnalati per il momento danni a persone o cose.

Il terremoto è stato avvertito anche nelle isole circostanti l’epicentro in Adriatico, dalle Tremiti sino a Vis, in Croazia.