E’ ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita Salvatore Petrillo, 29enne sorvegliato speciale con precedenti di polizia. L’uomo ferito ieri sera insieme ad altre quattro persone nella sparatoria avvenuta all’interno di un bar ad Arzano. Petrillo, ricoverato nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, considerato legato al clan camorristico della 167 (dal nome dell’omonimo complesso di edilizia popolare), è ritenuto dagli investigatori il presumibile obiettivo dell’agguato. Anche un altro ferito, Vincenzo Pio Merolla, 18 anni, ricoverato anch’egli nell’ospedale di Giugliano, è in pericolo di vita. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata.

Petrillo, Merolla e Luigi Casola, quest’ultimo 39enne con precedenti di polizia, ferito a una gamba e non in pericolo di vita. Sono tutti considerati dagli investigatori legati al clan della 167.