Ferito all’addome e alla coscia un addetto alla sicurezza della discoteca Demodè di Modugno (Bari), colpito da due proiettili di arma da fuoco. L’accaduto è avvenuto durante la scorsa notte, intorno alle 3.00, davanti all’ingresso del locale. La vittima, 45enne, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Di Venere di Carbonara. In corso le indagini sulla ricostruzione dei fatti, affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura di Bari, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Agli investigatori i testimoni hanno fornito versioni discordanti sulle quali sono in corso accertamenti.

Da quanto riferito, il buttafuori avrebbe impedito l’ingresso alla persona che poi ha sparato, perché sprovvisto di green pass. Oppure, stando ad altre versioni raccontate ai carabinieri, perché all’interno c’era una festa privata.