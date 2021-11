Ad appena 15 anni sorpreso con cinque grammi di cocaina in tasca. E’ accaduto a Mondragone dove i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. In azione con il supporto dei carabinieri del Gruppo di Aversa. L’adolescente, residente a Napoli, fermato all’altezza della rotatoria di Pescopagano mentre nascondeva addosso la droga.

La cocaina era probabilmente appena acquistata in una delle piazze di spaccio della zona. Il 15enne è quindi denunciato alla Procura per i Minorenni di Napoli per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.