«Al via le agevolazioni Tari per le utenze domestiche. Per redditi del nucleo familiare con Isee fino a 8.266,00 euro applichiamo la riduzione del 40% sulla parte variabile. Mentre per redditi del nucleo familiare con ISEE fino a euro 20 mila, applichiamo una riduzione del 20% sempre sulla parte variabile della Tari”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. «Possono accedere a queste agevolazioni tutti i contribuenti che alla data della presentazione della domanda sono iscritti nelle liste di carico per la tassa rifiuti per l’anno 2021. Che siano proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza.

«L’immobile deve essere regolarmente iscritto – ha affermato Francesco Giordano, assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana – in Catasto alla categoria A e non deve appartenere alle categorie A1 – A8 – A9. L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del 15 Dicembre. Utilizzando l’apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana. Sul sito ci sono tutti i dettagli».