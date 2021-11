«Recuperata l’area di via San Giorgio con il rispettivo ponte. Fondamentale importanza per il sistema di collegamento viario tra le zone periferiche di Somma Vesuviana e i confinanti territori di Mariglianella e di Brusciano». Così Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, ha annunciato l’importante novità sul fronte della viabilità. La riapertura, dopo mesi, dell’arteria di comunicazione. «Era una zona che versava in condizioni pietose. Il ponte chiuso, la strada dissestata, e inoltre c’era parecchia immondizia. Dopo anni il ponte è riaperto, il manto stradale completamente reso nuovo. Abbiamo inoltre provveduto a migliorare anche la sicurezza stradale. Continua pure la lotta agli sversamenti abusivi, in modo particolare allo scarico di pneumatici. Ho firmato un’apposita ordinanza al fine di garantire l’intervento e il nostro obiettivo è soprattutto quello di individuare coloro i quali sversano sul territorio di Somma Vesuviana» ha detto ancora Di Sarno.

«Per quanto riguarda ponte San Giorgio, siamo in presenza di un intervento davvero importante – ha affermato Luisa Cerciello, assessore all’ambiente della giunta Di Sarno – grazie alla collaborazione con società Autostrade e all’intervento della polizia municipale di Somma Vesuviana. Il ponte era in unasituazione di pieno degrado. Ora finalmente dopo anni è riaperto e può tornare a rappresentare un anello di congiunzione tra la masseria e la città».