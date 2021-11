Incidente automobilistico, la scorsa notte, lungo la statale Sorrentina, nel tratto di strada che porta da Sorrento a Sant’Agata sui due Golfi. Verso le ore 2.45 un automobilista, per cause ancora da accertare, si è schiantato con l’auto lungo le curve della strada. L’auto si è ribaltata distruggendosi quasi completamente. In quel momento sono transitati alcuni automobilisti che hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento di un’autoambulanza del 118. Il giovane alla guida dell’auto incidentata lo hanno estratto dall’auto e adagiato lungo i bordi della strada in attesa dei soccorsi.

I sanitari intervenuti l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Sorrento dove è sottoposto ai primi accertamenti.