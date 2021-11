Due morti in un incidente stradale sulla statale 90 “delle Puglie”, stata provvisoriamente chiusa in localita’ Calore, a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Lo riferisce l’Anas: “Per cause in corso di accertamento, un veicolo e’ uscito di strada. Due persone hanno perso la vita”, spiega. Sul posto sono presenti le squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilita’ e per ripristinare la circolazione. La due vittime sono ragazzi di 20 e 19 di Montemiletto che tornavano a casa dopo una sera con gli amici. Insomma, ancora una strage del sabato sera.

L’auto, una Volkswagen decapottabile, è finita fuori strada terminando la corsa all’ingresso di un’area di servizio e i due corpi sbalzati in una cunetta di cemento, poco distanti l’uno dall’altro. Per i due ragazzi niente da fare. All’arrivo dei soccorsi era già senza vita.