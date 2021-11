Stop causa covid all’incontro di calcio Ischia-Savoia in programma domani allo stadio Mazzella. Partita rinviata dopo che sette calciatori delle squadra di Torre Annunziata sono trovati positivi al coronavirus. La partita, valida per il nono turno del campionato regionale di Eccellenza girone B, è congelata per disposizione del Comitato campano della Lega Nazionale Dilettanti. In ossequio al protocollo attualmente in vigore per i dilettanti che prevede il rinvio delle partite quando si contino almeno 5 calciatori positivi nelle fila di una delle due squadre.

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. Lo intanto rende noto il Napoli in un tweet dopo la positività emersa nelle scorse ore del centrocampista Diego Demme.