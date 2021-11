Scrisse “uno di meno” dopo l’omicidio del carabiniere di Somma Vesuviana, prof condannata

Scrisse sui social “uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”, commentando la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Il vicebrigadiere di Somma Vesuviana ucciso a Roma nel 2019, dopo una colluttazione con due giovanissimi turisti statunitensi. Eliana Frontini, la professoressa dell’istituto Pascal di Romentino in provincia di Novara, condannata a otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale. La decisione al termine del processo con rito abbreviato per vilipendio alle forze armate e diffamazione. Il marito della donna, Norberto Breccia, che inizialmente si era attribuito la responsabilita’ delle dichiarazioni ed era accusato di favoreggiamento, è prosciolto dalle accuse.

L’insegnante è condannata anche al risarcimento delle parti civili entro un anno per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Le cifre stabilite sono di 8.000 mila euro per la vedova del carabiniere ucciso Rosa Maria Esilio e 5.000 euro per il Ministero della Difesa. L’avvocato della vedova, Massimo Ferrandino, contattato da Agenzia Nova, si ritiene “totalmente soddisfatto del risultato”.