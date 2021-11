San Giuseppe Vesuviano, spaccio nei pressi della Circumvesuviana: tre arresti per droga

Arrestati tre spacciatori. In azione gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, che li hanno avvistati nei pressi della stazione della Circumvesuviana “Casilli” in via Torricelli, e bloccati. Li hanno trovati in possesso di una bustina di marijuana dal peso di circa 40 grammi e di 32 euro; e, nell’abitazione di uno dei tre, hanno rinvenuto panetti di hashish del peso di circa 1,9 chili. F.H., di 35 anni, A.Y. e R.M., di 26 anni, tutti cittadini marocchini, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine un acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.