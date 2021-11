San Giuseppe Vesuviano, dipendente Asl muore per Covid: il dolore del sindaco

“Mi hanno comunicato un ulteriore decesso per covid nella nostra città. Si tratta di Angelo Serpico, dipendente da oltre trenta anni dell’Asl Napoli 3 Sud, di anni 60, che lascia moglie e due figlie, al cui dolore ci uniamo e che stringiamo in un abbraccio”. A scriverlo sui social è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Attualmente abbiamo 19 cittadini positivi al covid ed evidenti segnali di una crescita della diffusione virale. Chiedo a chi non lo avesse ancora fatto di affettarsi a ricevere la prima dose di vaccino. Di affrettarsi a ricevere la terza dose se si è nel gruppo di popolazione iperfragile o over 60 per cui è già prevista.

“È necessario per proteggere sé stessi, per proteggere gli altri, evitare ulteriori evitabili perdite di vite umane. Necessario per evitare ulteriori danni alla vita sociale ed all’economia, che stiamo progressivamente, passo dopo passo, riconquistando. Vi invito, in ogni caso, all’uso appropriato delle mascherine e, comunque, ad evitare assembramenti non strettamente indispensabili, se non per motivi di lavoro o salute urgenti ed indifferibili”.