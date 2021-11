Una sala slot abusiva con sette apparecchi è stata scoperta – gli apparecchi sequestrati – in un bar di Trentola Ducenta ( Caserta) dalla Guardia di Finanza. Nel locale anche scoperto un dipendente «in nero», risultato percettore del «reddito di cittadinanza». La sua posizione è segnalata ai competenti Uffici Ispettivi del Lavoro e dell’Inps. I controlli sono effettuati dai militari del Gruppo di Aversa, che hanno notato un sospetto via vai sul retro di un bar di Trentola. Quando sono entrati, il titolare ha provato a disattivare gli apparecchi azionando un telecomando, ma senza riuscirvi. Così i finanzieri hanno scoperto la sala abusiva, dove c’erano apparecchiature non collegate alla rete dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. L’impianto elettrico di alimentazione era collegato ad una centralina elettronica che poteva essere disattivata proprio tramite un telecomando.

Nelle sette slot sequestrate i finanzieri hanno rinvenuto oltre 2.200 euro in contanti- Accertando inoltre che gli apparecchi erano modificati sia in relazione alla tipologia di giochi offerti sia nelle percentuali di vincita. Il titolare del bar è finito denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord; elevate sanzioni per oltre 30.000 euro.