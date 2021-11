Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Costituzione hanno notato due uomini. Stavano armeggiando vicino ad un furgone in sosta. Nonostante fosse loro intimato l’alt, si sono dati alla fuga a piedi dopo aver spintonato gli operatori facendoli rovinare al suolo. I poliziotti li hanno inseguiti e raggiunti nei pressi dell’isola G1 del Centro Direzionale. Qui li hanno bloccati e trovati in possesso di una centralina per l’accensione. Era asportata poco prima dal cofano anteriore del veicolo, e di un paio di forbici.

Simone Vinciguerra e Ciro Coppola, napoletani di 24 e 32 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina impropria.