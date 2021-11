Come segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e come si vede di filmati delle videocamere di sorveglianza, a Cimitile rubate alcune piante all’esterno della del Ristorante Pizzeria “Addu Mamma”. I proprietari del locale le avevano collocato per abbellimento. Nel filmato si vede come un uomo sradichi le piante dal terreno per poi caricarle sulla propria auto. Qui ad attenderlo un bambino, probabilmente suo figlio.

“Oltra al fatto che i commercianti e gli imprenditori, messi già in durissima difficoltà dall’emergenza covid, sono continuamente bersagliati da criminali e vandali, bisogna dire che i piccoli furti sono in crescita costante. E tante volte, come nel caso in esame, non si può certo dire che si rubi per ‘fame’ ma o si fa o per ‘sfregio’ o più semplicemente per il gusto di prevaricare sulla comunità ed è grave. Commettere un furto davanti agli occhi del proprio figlio è, poi, qualcosa di indecoroso. Che cittadino, che genitore può mai essere questo soggetto?”, ha commentato così la vicenda Borrelli.