Ritorna il Bonus Spesa, fino a 1400 euro a famiglia entro Natale ECCO COME FARE DOMANDA

E’ ufficiale la conferma del Governo Draghi alla conseguente approvazione Decreto Ristori ter. Deciso lo stanziamento di circa 500 milioni di euro rivolti alle famiglie in difficoltà. I soldi serviranno per finanziare i bonus spesa e c’è tempo fino alla fine del 2021. I nuclei familiari e potranno ricevere il bonus per due volte fino ad un massimo di 700 euro. Di conseguenza gli importi potranno essere cumulati fino ad arrivare a 1.400 euro. La palla passa adesso ai Comuni che dovranno attivare le procedure.

Per accedere al bonus spesa è bisogna essere in possesso di determinati requisiti in merito al reddito. Infatti, l’obiettivo del bonus spesa, quello di aiutare le famiglie che sono chiaramente in difficoltà e che per il periodo natalizio dovrebbero ricevere un supporto economico in più. Determinante sarà quindi il Modello Isee.