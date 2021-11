Continuano le serate spettacolo da Imperial Garden a Poggiomarino, il locale di recente apertura che si sta già affermando come punto di incontro della movida vesuviana. Adesso tocca di nuovo alla buona musica con il concerto di Rico Femiano e Mr. Hyde che si terrà domani sera, venerdì 19 novembre, nella struttura di Via Turati. Non solo show ed intrattenimento ma anche ottima cucina, con un apericena che sarà servito a tutti coloro che prenoteranno per essere presenti alla performance artistica. Ancora pochi i posti disponibili per assistere al concerto. Chi intende prenotare può farlo chiedendo informazioni via WhatsApp al numero 3456066126.

Rico Femiano, ed in particolare Mr. Hyde, sono artisti partenopei che nel corso della loro carriera hanno creato tanta buona musica. Numerose anche le loro collaborazioni con artisti di calibro nazionale. Una serata quindi da non perdere, così come non è da lasciarsi sfuggire la buona cucina di Imperial Garden.