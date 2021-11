Rapina a mano armata in farmacia: paura nei Paesi Vesuviani

Una rapina a mano armata compiuta ieri sera in una farmacia del centro cittadino di Torre del Greco (Napoli). Sulla rapina, avvenuta a ridosso dell’orario di chiusura, indagano gli agenti del locale commissariato di polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti uno sconosciuto, con il volto coperto e la pistola in pugno, e’ entrato nell’esercizio di via Diego Colaramino, nel centro cittadino. Qui ha minacciato il medico di turno, facendosi consegnare quanto c’ era in cassa prima di fare perdere le proprie tracce. Probabilmente utilizzando un mezzo a due ruote condotto da un complice.

I poliziotti, dopo avere ascoltato i presenti, hanno prelevato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della farmacia. Lo stesso anche per le telecamere della zona alla ricerca di elementi utili alle indagini.