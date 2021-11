Ragazza incinta stroncata dal Covid in Campania, la figlioletta prematura morì dopo il parto

Antonella Delli Santi è morta di Covid. Lo aveva contratto e si era aggravata mentre era incinta della seconda figlia. Lo ha comunicato attraverso un post su Facebook il sindaco di Montano Antilia, nel Salernitano, Luciano Trivelli. Il primo cittadino ha scritto: «Un momento tragico, un momento toccante, un momento “pregnante” carico di notevoli contenuti emotivi, un momento che non sarebbe mai dovuto giungere. Tutta la Comunità Montanese unitamente al Cilento intero, segnati da profondo e sentitissimo dolore si stringono intorno a voi!». La piccola Sharon, nata prematura, morì poco dopo il parto.

«Un figlio che non vedrà mai più colei che lo ha generato, un marito che non vedrà più la sua adorata moglie, mamma Carmelina e papà Giovanni che non rivedranno più la loro amatissima figlia, noi tutti che non “intercetteremo” più il tuo dolcissimo sorriso! Il grande cuore di Antonietta ha cessato di pulsare presso un nosocomio partenopeo da qualche minuto, ha lottato, ha combattuto ha fatto il possibile fino alla fine,ha provato tutto il dolore… sì un dolore che non dovrebbe albergare da nessuna parte!»