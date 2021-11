“Purtroppo stiamo assistendo ad un considerevole aumento dei contagi anche sul nostro territorio comunale. Ad oggi infatti sono 69 le persone attualmente positive al Covid tra Nola, Piazzolla e Polvica. Una situazione da non sottovalutare che richiede la massima attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti noi”. A scriverlo sui social è il sindaco di Nola, Gaetano Minieri. In città i decessi totali per il Virus da inizio pandemia sono arrivati a quota 53.

Il primo cittadino continua: “Le misure di distanziamento e l’utilizzo della mascherina, ad oggi, insieme alla campagna vaccinale, risultano indispensabili per uscire da questa terribile pandemia”.