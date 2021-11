Un docente vittima di un atto di violenza all’uscita di una scuola nel napoletano. Verso le 13 a Villaricca, un professore è finito aggredito da alcuni giovani mentre si allontanava dall’Istituto Giancarlo Siani. A causa dei traumi riportati il docente è costretto a recarsi presso il vicino pronto soccorso per ricevere le cure mediche del caso. Successivamente dimesso dall’ospedale.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Villaricca che sono a lavoro per identificare gli autori dell’aggressione e per accertarne le motivazioni.