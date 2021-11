Principio di incendio nella sede Asl del Vesuviano, scatta l’allarme

Principio di incendio all’interno di una stanza: paura nella sede dell’Asl. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco. Il fatto è accaduto questo pomeriggio nel presidio Bottazzi che ospita la struttura centrale dell’azienda, quando ancora erano al lavoro buona parte dei dipendenti. A richiamare la loro attenzione l’allarme scattato nella palazzina di via Marconi: il suono delle sirene ha immediatamente portato all’esterno dell’edificio tutto il personale, che hanno notato il fumo salire da una finestra posta all’altezza dell’ingresso.

Immediati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, col personale che ha prontamente domato le fiamme. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto e soprattutto quale possa essere stata la causa del rogo che per fortuna non ha provocato feriti né danni ingenti.