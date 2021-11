Controlli a tappeto nel quartiere di Ponticelli dove i carabinieri della compagnia di Poggioreale, hanno identificato 53 persone e passato al setaccio 30 veicoli. Diverse le sanzioni al codice della strada, quasi tutte per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco. Denunciato un 21enne di Poggioreale per guida senza patente e due parcheggiatori abusivi, sorpresi nei pressi dell’ospedale del Mare a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di sosta. Bilancio che si arricchisce con il sequestro di una pistola con matricola abrasa, una beretta mod. 81 calibro 7,65mm risultata oggetto di furto e di 8 proiettili dello stesso calibro.

Arma e proiettili sono stati trovati dai militari della locale stazione nel vano ascensore di un palazzone popolare in via Vera Lombardi, insieme a molta droga. Dodici panetti di hashish per oltre un chilo di stupefacente. Tre le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga.