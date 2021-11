Pompei, spari contro la casa di un imprenditore edile: paura nella notte

Quattro spari contro il muro di un’abitazione privata hanno svegliato nella tarda serata di ieri gli abitanti di via Messigno, frazione di Pompei. Zona ai confini della periferia di Castellammare di Stabia. Sulle prime, si era pensato a dei botti da fuochi d’artificio. Ma questa mattina i fori dei proiettili erano evidenti sulla parete dell’abitazione di un imprenditore edile, ex broker finanziario. Il fatto ha destato grande impressione tra gli abitanti del luogo, anche se l’uomo che occupa l’abitazione presa di mira da sconosciuti afferma di non avere nessun motivo per sospettare di conoscenti o altri che possano avercela con lui.

Sul fatto indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di risalire agli autori del raid. Da chiarire anche le cause dell’eventuale attacco all’uomo.