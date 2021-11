Sono due gli avvisi pubblicati sull’Albo pretorio del Comune di Pompei per l’affidamento di due beni confiscati alla camorra. Si tratta di un terreno e di un appartamento. Il primo in via Ponte Izzo, il secondo in via Sant’Abbondio, al fabbricato 5 del Parco Maria.

La procedura è finalizzata all’individuazione di enti No Profit a cui concedere il bene, a titolo gratuito, con atto di concessione amministrativa. Il bene è costituito da un unico lotto di terreno di circa 9.403 mq ricadente in zona E (Zona agricola normale). La durata della concessione è di 9 anni, rinnovabili però per altrettanti anni. Possono avanzare richiesta di concessione i seguenti soggetti: comunità, enti, associazioni culturali, di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti.

La richiesta di concessione (allegata all’avviso https://bit.ly/3cge6J4 ) deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata al Sindaco del Comune di Pompei. La richiesta va presentata al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 30.11.2021.

Così come previsto dal regolamento, le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali.

Pubblico interesse

Le proposte dovranno rispondere all’interesse pubblico e alle finalità previste dalla normativa, dal Regolamento comunale e dall’Avviso Pubblico. Devono quindi essere finalizzate, esclusivamente, al miglioramento ed allo sviluppo dei beni conformemente alle prescrizioni del relativo decreto di destinazione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e. confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). L’Amministrazione terrà inoltre conto, inoltre della struttura e della condizione organizzativa ed economica, dell’esperienza posseduta dal soggetto richiedente con riferimento all’attività per lo svolgimento della quale, viene richiesta l’assegnazione del bene. L’esperienza richiesta e valutata è quella dell’ultimo triennio.

Oggetto dell’avviso è la procedura, rivolta a soggetti privati cui locare, per uso di civile abitazione, l’immobile sito in località S. Abbondio — Parco Maria, fabbricato 5 confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Pompei quale patrimonio indisponibile e non utilizzato per fini istituzionali.

L’immobile oggetto di locazione è costituito da: appartamento al Terzo Piano di circa 125 mq oltre 19 mq di balconi; Terrazzo di copertura pertinenziale di circa 144 mq e ripostiglio di 7 mq più garage pertinenziale di 35 mq.

Il canone mensile di locazione, posto a base di gara, è pari ad E 994,17 che sarà soggetto a rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno di locazione e dovrà essere corrisposto anticipatamente in 12 rate mensili.

Durata

È previsto un deposito cauzionale pari volte il canone di aggiudicazione all’atto della firma del contratto di affitto. L’immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta. La durata dell’affitto è di 4 anni a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, rinnovabile una sola volta per uguale periodo. Lo stato di manutenzione dell’immobile è quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere sollevate eccezioni o riserve. E’ vietata ancora ogni variazione d’uso, nonché la sublocazione a terzi, non espressamente autorizzata dal Comune.

Requisiti

Sono ammessi a partecipare le persone fisiche in possesso della piena capacità di agire. Costituisce causa di esclusione l’esistenza di contenziosi, di qualsiasi tipo e natura con l’Amministrazione Comunale o con altri Enti della Pubblica Amministrazione e l’aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.