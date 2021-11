Poggiomarino, scontro tra furgone e scooter. Uomo investito batte la testa, due feriti

Brutto incidente questa sera a Poggiomarino dove si registrano due feriti di cui uno in condizioni serie. I fatti in Viale Manzoni dove per motivi da accertare si sono scontrati un furgone ed uno scooter. Successivamente, un altro uomo è rimasto investito battendo violentemente la testa a terra. Sul posto due ambulanze ed i carabinieri della radiomobile di Torre Annunziata. Secondo quanto appreso il giovane in scooter avrebbe riportato ferite ad una gamba ed al volto, mentre l’altro uomo alla testa.

Sul posto il traffico è andato in tilt in particolare per chi era diretto verso il centro di Poggiomarino. Sul posto ancora le forze dell’ordine per i rilievi del caso.