Poggiomarino, Longola presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

Poggiomarino presente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, l’evento per eccellenza dedicato al mondo del patrimonio archeologico che si tiene a fine novembre, a Paestum. Sabato scorso il sindaco Maurizio Falanga, il presidente del Consiglio Francesco Parisi e le assessore Maria Carillo e Rachele Sorrentino hanno presenziato presso il Salone Espositivo per presentare la bellezza e la storia di Longola. “Non potevamo mancare” afferma Carillo che conserva la delega ad hoc, pensata per il sito poggiomarinese. “È nostro dovere far conoscere la nostra ricchezza turistica più grande, una ricostruzione di 3500 anni fa. La bonifica e apertura è il primo lavoro portato a termine da questa amministrazione”.

“Per noi rappresenta il passato da studiare e custodire ed il futuro in cui credere, per un turismo più radicato su un territorio che gode della fama di Pompei. Ma spesso ignora i siti ancora poco conosciuti dei paesi limitrofi” continua Carillo. Ricordando che l’amministrazione ha voluto rendere il Parco aperto nel periodo invernale a titolo gratuito per consentire ai visitatori di vivere le bellezze di Longola. Anche nel periodo più freddo dell’anno”.