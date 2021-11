L’assessore della giunta Falanga, Raffaele Gragnaniello, difende il diritto alla mobilità dei cittadini poggiomarinesi. Decidendo così di scrivere all’assessorato ai trasporti della giunta regionale della Campania. La richiesta di trasporto pubblico, messa nero su bianco in data 15 novembre scorso, resta quella di assicurare un collegamento pubblico locale tra Poggiomarino e le località che ospitano uffici pubblici e presidi sanitari. “Ritengo inaccettabile e incomprensibile che un cittadino residente a Poggiomarino utilizzando il trasporto pubblico riesca a raggiungere Roma in un tempo inferiore a quello necessario per raggiungere Nola” denuncia Gragnaniello. Chiedendo inoltre di soddisfare immediatamente le esigenze di mobilità pubblica per evitare un completo isolamento sociale della popolazione poggiomarinese. In particolare di quella meno abbiente impossibilitata a muoversi con mezzi privati.

“La situazione di isolamento della popolazione residente a Poggiomarino si è manifestata in maniera grave a seguito della localizzazione in zone irraggiungibili. Se non con mezzi privati, di Uffici pubblici importantissimi per la popolazione. Faccio riferimento al Centro per l’Impiego località San Gennarello di Ottaviano, alla sede ASL del Pagliarone. O alla sede ASL di Palma Campania, per non citare l’Ospedale di Sarno e quello di Nola” continua l’assessore. Assicurando infine il suo impegno e quello dell’intera amministrazione per una battaglia doverosa.