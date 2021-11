Poggiomarino, i carabinieri arrestano due persone per furto

Dovranno rispondere di furto aggravato Carmine Palmisciano e Vincenzo Filiberto di 32 e 42 anni, entrambi di Poggiomarino. I Carabinieri della stazione locale, agli ordini del luogotenente Angelo Cardone, li hanno arrestati in esecuzione di due distinti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Palmisciano è sottoposto ai domiciliari in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Torre Annunziata. Dovrà scontare 10 mesi di reclusione. Il 42enne, invece, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello de L’Aquila sconterà 2 anni e 2 mesi di reclusione. Per Filiberto si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.