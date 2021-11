Poggiomarino esulta: Luigi si è svegliato dal coma, era stato investito da un furgone

Dopo quasi tre settimane di coma si è svegliato, un vero e proprio “miracolo” da parte dei medici. Luigi, 19 anni, era in condizioni disperate dopo essere rimasto vittima di un investimento in zona Fornillo a Poggiomarino. Per motivi da accertare finì travolto da un furgone, battendo violentemente la testa. Si era temuto il peggio sin da subito, poi anche i medici non avevano troppe speranze. Invece ieri lo scenario è cambiato. Luigi ha aperto gli occhi ed ora si trova in reparto all’Umberto I di Nocera Inferiore dove i medici gli hanno salvato la vita. Il ragazzo è finito nei giorni scorsi sotto ai ferri per un intervento al cervello perfettamente riuscito.

Poco alla volta le sue funzioni vitali sono migliorate, fino al risveglio di ieri. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro di Poggiomarino che ha pregato a lungo per il giovanissimo. Adesso per Luigi ci sarà un lungo periodo di riabilitazione, ma secondo i medici potrebbe recuperare molte delle funzioni del suo cervello e del suo corpo.