Questa mattina l’ assessora con delega alla tutela degli animali Rachele Sorrentino ha interloquito con la delegazione animalista capeggiata dal Difensore dei Diritti degli Animali in Italia Enrico Rizzi e con i membri dell’associazione AMPA, il cui vice presidente Paolo Treglia ha presenziato anche in veste di delegato regionale Ceda Onlus. Dopo un sit- in per ricordare Zorro, il cane poggiomarinese conosciuto da tutti e ammazzato. Prima lo legarono ignoti e poi barbaramente finì ucciso, si è a lungo parlato di quanto si potrà fare. Anche insieme, per la tutela degli amici a quattro zampe e di tutti gli animali in genere.

“Credo si tratti di rispetto della dignità di ogni essere vivente. L’intento dell’amministrazione resta quello di lavorare, anche insieme ad esperti come i delegati incontrati stamattina, per favorire il rispetto di tutti gli animali”, assicura Sorrentino.