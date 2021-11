“Ancora una volta constatiamo le gravi mancanze dell’attuale Amministrazione che perde un’altra possibilità per i suoi cittadini. Non si parla di procedure burocratiche complesse ma di banali errori che, per la terza volta, hanno mandato in fumo fondi per i poggiomarinesi. Questa volta i nostri amministratori sono finiti esclusi dal contributo di 25.000 euro che la Camera di Commercio destina ai comuni della provincia per la valorizzazione territoriale nel periodo natalizio”. A scriverlo in una nota è l’opposizione del consiglio comunale di Poggiomarino. L’accusa, naturalmente, è al sindaco Maurizio Falanga ed alla sua Giunta.

“Dopo più di un anno e 2 mesi dall’ insediamento della nuova Amministrazione sono troppe le bocciature per un comune come Poggiomarino. Una città che non può più rinunciare alle opportunità per colpa di una classe dirigente poco capace”.