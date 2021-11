Perde e distrugge monitor nella sala scommesse, arrestato dalla polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Diocleziano. Qui la segnalazione di una persona che aveva sradicato un monitor all’interno di una sala scommesse. I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo in forte agitazione che. Alla loro vista, ha inveito contro di loro colpendoli con calci e pugni. Ma non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato. Giancarlo Olisterno, 49enne con precedenti di polizia, è in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Tutto sarebbe nato da una scommessa finita male, l’ennesima per l’uomo, che ha reagito prendendosela con il monitor. Una vera e propria follia che ha messo a rischio anche l’incolumità del personale e degli altri presenti.