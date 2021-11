Paura a Striano, auto finisce fuori strada e si ribalta: fidanzati feriti

Momenti di paura in serata a Striano per un brutto incidente dove per fortuna non ci sono conseguenze terribili. Un’automobile per motivi di accertare è finita fuori strada nella zona di Via Rivolta. Il veicolo si è ribaltato ed è finito in un canale laterale. A bordo c’era una coppia di giovani fidanzati. Entrambi sono rimasti feriti ma coscienti e sono usciti dall’abitacolo con le proprie gambe. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute anche le ambulanze del 118. I due giovani sono andati al pronto soccorso per farsi medicare, ma dovrebbero essere dimessi a breve.

Da chiarire la dinamica del sinistro. Secondo quanto si apprende non sono coinvolte altre vetture. L’incidente è avvenuto in un tratto in curva e praticamente privo di illuminazione. Una zona di aperta campagna ai margini di Striano, una strada di collegamento interna con le località limitrofe.