Un pastore tedesco salvato dagli uomini della Polizia stradale, sottosezione Napoli Nord. Il cane, di grossa taglia, era legato al guard rail della corsia d’emergenza al km 745 dell’autostrada A1. Impaurito e denutrito, rischiava di essere travolto dalle auto in corsa e creava pericolo per la circolazione stradale. Gli agenti sono riusciti ad avvicinarlo e metterlo in salvo. Il cane, non dotato di microchip, rifocillato con acqua e cibo negli uffici della sottosezione e poi affidato all’associazione per la tutela degli animali.

Il pastore tedesco di grossa taglia è stato notato durante lo svolgimento del regolare servizio d’istituto dagli operatori della Polizia stradale. Ennesimo episodio di violenza contro gli animali. Un periodo in cui casi simili si stanno verificando quotidianamente.