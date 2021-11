“Vorrei ospitarti nel Comune che rappresento per farti toccare con mano quanto possa essere gratificante e al contempo difficile una giornata da sindaco. Siamo quasi coetanei, sono sicuro che non ti annoierai!. Cosi’ il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, invita Fedez ad andare a trovarlo nella cittadina che amministra. L’iniziativa, diffusa da Donnarumma sui social, nasce dopo che il popolare cantante e influencer ha diffuso il video del suo ultimo singolo in cui si puo’ vedere il cantante milanese a terra sanguinante ed un sindaco, con tanto di fascia tricolore, che gli orina addosso. Un video che ha suscitato grandi polemiche.

“Le perverse logiche di mercato alla base di questa scelta, pur sforzandomi, sono per me incomprensibili. Credo, anzi, che l’immagine in questione sia un’offesa inaccettabile per tutte le Istituzioni. Lo e’ per le Istituzioni locali che si sacrificano, ogni giorno, per le comunita’ che rappresentano, scegliendo di dare risposte e soluzioni, di essere presenti e pronti sempre, sottraendo tempo prezioso alla famiglia, agli affetti, al sonno”, dice Donnarumma. Di qui l’invito: “Vienimi a trovare a Palma Campania, ti racconto una giornata da sindaco”.