“Sono ritornato tra i banchi del Rosmini, ospite della Dirigente Mariagrazia Manzo, per la consegna dei pacchi alimentari donati dagli studenti dell’Istituto. Un’iniziativa importante, organizzata grazie all’impegno dell’assessore alle politiche scolastiche Donatella Isernia. Si inserisce nel rapporto di collaborazione tra Amministrazione comunale e Scuola per far comprendere agli studenti l’importanza dell’impegno civico e del volontariato”. A scriverlo sui social è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. Il primo cittadino ha raccolto simbolicamente il dono degli alunni.

La fascia tricolore continua: “Il ringraziamento più grande alla sensibilità dei nostri ragazzi che si sono dimostrati, ancora una volta, campioni di solidarietà”. Sarà adesso compito degli uffici competenti smistare i beni alimentari raccolti.