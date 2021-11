Gli agenti del Commissariato di Nola, con il supporto di personale tecnico dell’Enel, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in località Gorga a Palma Campania. Qui hanno accertato che il contatore era riallacciato abusivamente permettendo il prelievo di energia elettrica. Tutto nonostante il distacco avvenuto a giugno 2019. Il titolare, un 52enne di Palma Campania, è denunciato per furto di energia elettrica.

I poliziotti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Cavour hanno visto una donna rincorrere un uomo che si stava allontanando con una borsa in mano. Gli operatori, dopo un breve inseguimento, sono riusciti, con difficoltà e dopo una colluttazione, a bloccare l’uomo. I fatti in via Foria dove li ha raggiunti la vittima. Ha riconosciuto la borsa come propria dichiarando che le era rubata poco prima mentre si trovava all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Un 42enne napoletano con precedenti, è in arresto per rapina impropria.